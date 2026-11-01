Atama kararları Resmi Gazete’de! Bakanlıklarda görev değişikliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarında atama ve görevden alma kararları yürürlüğe girdi.