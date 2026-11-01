Atama kararları Resmi Gazete’de! Bakanlıklarda görev değişikliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarında atama ve görevden alma kararları yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla bazı üst düzey isimler görevden alınırken, kritik kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA DEĞİŞİM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.
Bakanlığın il müdürlüklerinde de dikkat çeken görev değişiklikleri yaşandı. Buna göre Kırşehir İl Müdürlüğüne Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Cemal Keskin ve Bolu İl Müdürlüğüne Yavuz Korkmaz atandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA İKİ YENİ ATAMA
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan iki genel müdür yardımcılığı kadrosuna yeni isimler getirildi.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde de üst düzey görev değişikliği gerçekleştirildi. Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, bu göreve Mahmut Güneş Öztürk getirildi.