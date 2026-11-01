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Bolu'da zincirleme kaza! 3 otomobil çarpıştı, yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bolu'da zincirleme kaza! 3 otomobil çarpıştı, yaralılar var

Bolu'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 81 DM 722 plakalı otomobil ile S.G.Y. yönetimindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan 14 ADM 730 plakalı otomobil, S.R.Ç'nin kullandığı 14 AR 936 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, sağlık görevlilerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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