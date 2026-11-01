Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine "TUR" uçağıyla Seul'e hareket etti. Ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik etti.

RESMİ GÖRÜŞMELER 3 KASIM'DA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın 1-4 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan ziyaretinin programını paylaştı.

Duran, resmi görüşmelerin 3 Kasım Salı günü yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."

GÜNEY KORE LİDERİNDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Başkan Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan'ı ülkesinde ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Lee, savunma sanayisi, ekonomi ve enerji alanlarındaki işbirliğine dikkati çekti.

Lee, "Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 70. YILI ÖNCESİNDE ZİYARET

Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığını hatırlatan Lee, zor zamanlarda birbirine destek olan iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını belirtti.

Lee, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çekti. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.