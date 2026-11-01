Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı. Sınav sonuçları ise 25 Kasım'da belli olacak.

147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu. ÖSYM takvimine göre DHBT sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak.