Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ergün A. idaresindeki otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç. ve Meryem S.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.