Duran'ın paylaşımı (Foto: AA)



HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da yapılacak görüşmelerin gündemine ilişkin de bilgi verdi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağını belirten Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirileceğini kaydetti.



UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY: "TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER OLACAK"

Görüşme öncesi Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz."

Konuşmasında ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde devam eden insani operasyon kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zelenskiy, şehirden sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

ZİRVENİN ADRESİ İSTANBUL: KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Görüşme öncesi detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Özellikle Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye yönelik Türkiye'nin çabaları ortada. Bu kapsamda, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Volodimir Zelenskiy İstanbul'da olacak. Görüşmenin İstanbul'da yapılacağını belirtelim." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ajandasına dair ayrıntıları paylaşan Hacıalioğlu, "Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye yönelik çabalar ve Karadeniz'deki son gelişmeler... Biliyorsunuz, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği noktasında da oldukça büyük sıkıntılar vardı. İşte bunların tamamının çözülmesi noktasında görüşmeler gerçekleşecek. Aynı zamanda Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler gibi birçok konu başlığı ele alınacak. Ancak en geniş kapsamlı başlık savaş tabii ki. 2022 yılından bu yana devam eden bir savaştan söz etmekteyiz ve taraflar büyük kayıplar veriyor." sözleriyle kapsamlı bir dosyanın açılacağını vurguladı.



"BARIŞ MASASI YENİDEN İSTANBUL'DA MI KURULACAK?"

Türkiye'nin savaş boyunca yürüttüğü dengeli ve yapıcı diplomasiye dikkat çeken muhabir Mert Hacıalioğlu, "Bunların çözümü noktasında Türkiye'nin daha önce hem Batı bloku hem de Rusya'yla yapmış olduğu arabuluculuk faaliyetleri neticesinde zaman zaman çeşitli anlaşmalara imza atılmıştı. Bunlardan bir tanesi tahıl koridoruydu, bir diğeri esir takasıydı. Bunlar Türkiye'nin arabuluculuğuyla sağlanmıştı ve şu anda da aslında bir kez daha bu görüşmeleri canlandırma noktasında girişimler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamayı aktaran Hacıalioğlu, "Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Türkiye-Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve küresel tüm gelişmeler enine boyuna konuşulacak." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki barış ihtimaline değinen Hacıalioğlu, "Özellikle Rusya'dan gelen açıklamalar oldukça önemliydi. Putin'in yaptığı açıklamalar vardı, zaman zaman Zelenskiy'nin yaptığı açıklamalar vardı. İşte bu noktada bir kez daha tarafların oturacağı masa İstanbul'da mı kurulacak soruları sorulmaya başlandı ki en kuvvetle muhtemel nokta da İstanbul gibi görünüyor." dedi.



TÜRK DÜNYASI ZİRVESİNİN ARDINDAN YOĞUN DİPLOMASİ MESAİSİ

Başkan Erdoğan'ın aralıksız süren diplomasi trafiğini hatırlatan Mert Hacıalioğlu, "Biliyorsunuz, bugün de başkent Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Bu zirve tamamlanmış durumda ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bu görüşmeyi gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

İki liderin geçmiş temaslarına da değinen Hacıalioğlu, "Başkan Erdoğan ve Zelenskiy son olarak NATO Liderler Zirvesi marjında başkent Ankara'da bir araya gelmişti. Bizler de bu gelişmeyi yakından takip edeceğiz. Ne gibi sonuçlar çıkacak, yapılacak açıklamalardan neler elde edilecek, bu ekranlar vasıtasıyla aktarmayı sürdüreceğiz." dedi.