ABD'de sanal tuzağa karşı yasal adım! Çocukları yalnızlığa sürükleyen yapay zeka arkadaşlığı yasaklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde, çocukların ruh sağlığını ve sosyal gelişimini tehdit eden yapay zeka sohbet botlarına karşı önemli bir yasal düzenleme hayata geçirildi. Çocuklarla arkadaşlık ve duygusal bağ kurarak onları ailelerinden uzaklaştırabilen, hatta ölümcül yönlendirmelerde bulunabilen yapay zekâ botlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.
İnsanlarla sahte dostluklar kurarak sosyal bağları zayıflatan, çocukları yalnızlığa sürükleyen ve yaşamlarını tehlikeye atabilecek yönlendirmelerde bulunabilen yapay zekâ sohbet botlarına karşı New York eyaleti harekete geçti.
YAPAY ZEKANIN TEHLİKELİ YÜZÜNE KARŞI İMZALAR ATILDI
New York Valisi Kathy Hochul, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra ciddi riskler de barındırdığına dikkat çekerek teknolojinin kamu güvenliği üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. 18 yaş altındaki kullanıcıları korumayı hedefleyen yasayı imzalayan Hochul, düzenlemenin çocukların kendilerine zarar vermeye yönelik tehlikeli yönlendirmelere maruz kalmasını önleyeceğini belirtti.
SAHTE DUYGULARA VE AŞIRI İLTİFATLARA YASAK
Çocuklarla duygusal ve sosyal ilişkiler kuracak şekilde tasarlanan yapay zeka yazılımlarına yönelik yeni kurallar devreye alındı. Düzenlemeye göre yapay zeka botları, çocuklara gerçek bir insanmış gibi davranamayacak, duyguları veya kişisel ilişkileri bulunduğu izlenimini veremeyecek ve cinsel içerikli mesajlar gönderemeyecek.
Botların aşırı iltifatlarla çocuklarla duygusal bağ kurması, onları ailelerinden sır saklamaya veya sağlıksız davranışlara teşvik etmesi de yasaklandı.
Çocukların dijital istismardan korunması gerektiğini vurgulayan New York Valisi Kathy Hochul, "Reşit olmayanlar, arkadaşları, erkek arkadaşları veya kız arkadaşları gibi davranan sohbet botlarına erişemeyecek." ifadelerini kullandı.
KURALLARI İHLAL EDEN ŞİRKETLERE AĞIR YAPTIRIMLAR
Çocukların güvenliğini tehlikeye atan ve yeni kuralları ihlal eden teknoloji şirketleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yasal düzenleme kapsamında New York Başsavcılığı, kuralları ihlal eden şirketlere karşı doğrudan dava açabilecek.
Yaptırımlar para cezalarıyla sınırlı kalmayacak. Kuralları ihlal eden botların faaliyetlerinin durdurulması ve toplanan kullanıcı verilerinin tamamen imha edilmesi de gündeme gelecek.
Çocukları dijital tehlikelerden korumayı amaçlayan yasa, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.