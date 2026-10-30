İnsanlarla sahte dostluklar kurarak sosyal bağları zayıflatan, çocukları yalnızlığa sürükleyen ve yaşamlarını tehlikeye atabilecek yönlendirmelerde bulunabilen yapay zekâ sohbet botlarına karşı New York eyaleti harekete geçti.

YAPAY ZEKANIN TEHLİKELİ YÜZÜNE KARŞI İMZALAR ATILDI

New York Valisi Kathy Hochul, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra ciddi riskler de barındırdığına dikkat çekerek teknolojinin kamu güvenliği üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. 18 yaş altındaki kullanıcıları korumayı hedefleyen yasayı imzalayan Hochul, düzenlemenin çocukların kendilerine zarar vermeye yönelik tehlikeli yönlendirmelere maruz kalmasını önleyeceğini belirtti.

New York, çocukların ruh sağlığını tehdit eden yapay zeka sohbet botlarına karşı yeni kısıtlamaları hayata geçirdi.

SAHTE DUYGULARA VE AŞIRI İLTİFATLARA YASAK

Çocuklarla duygusal ve sosyal ilişkiler kuracak şekilde tasarlanan yapay zeka yazılımlarına yönelik yeni kurallar devreye alındı. Düzenlemeye göre yapay zeka botları, çocuklara gerçek bir insanmış gibi davranamayacak, duyguları veya kişisel ilişkileri bulunduğu izlenimini veremeyecek ve cinsel içerikli mesajlar gönderemeyecek.

Botların aşırı iltifatlarla çocuklarla duygusal bağ kurması, onları ailelerinden sır saklamaya veya sağlıksız davranışlara teşvik etmesi de yasaklandı.

Çocukların dijital istismardan korunması gerektiğini vurgulayan New York Valisi Kathy Hochul, "Reşit olmayanlar, arkadaşları, erkek arkadaşları veya kız arkadaşları gibi davranan sohbet botlarına erişemeyecek." ifadelerini kullandı.