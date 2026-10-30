Pegasus uçağına kuş çarptı: Havalimanına acil iniş yaptı
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İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan Pegasus uçağı, kalkışından bir süre sonra kuş çarpması nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Pegasus, inişin ardından gerçekleştirilen teknik kontrollerde uçakta herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.
Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini gerçekleştiren uçağına, kalkışından bir süre sonra kuş çarptı.
Olay nedeniyle uçak geri dönerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA: HASAR TESPİT EDİLMEDİ
Pegasus, PC1071 sefer sayılı uçağın prosedürler gereği havalimanına geri döndüğünü açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PC1071 İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini gerçekleştiren uçağımız, kalkış sonrası yaşanan kuş çarpması nedeniyle prosedürlerimiz gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmüştür. İniş sonrası yapılan teknik kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir"