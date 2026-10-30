Pegasus uçağına kuş çarptı: Havalimanına acil iniş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag seferini yapan Pegasus uçağı, kalkışından bir süre sonra kuş çarpması nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Pegasus, inişin ardından gerçekleştirilen teknik kontrollerde uçakta herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.