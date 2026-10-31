'Dur' ihtarına uymadı, polise direndi: 360 bin TL ceza yedi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren ve araçta alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.