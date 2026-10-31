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'Dur' ihtarına uymadı, polise direndi: 360 bin TL ceza yedi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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'Dur' ihtarına uymadı, polise direndi: 360 bin TL ceza yedi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren ve araçta alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, O.D. yönetimindeki 38 SH 467 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından O.D.'yi Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak'ta yakaladı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

POLİS EKİPLERİNE DİRENDİ

Yakalandıktan sonra polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü, kendisini polis otosunun kafes bölümüne bindirmek isteyen ekiplere direndi. O.D.'nin bu sırada "Başımı eğemezsiniz" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü, gerekli işlemler için karakola götürüldü.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

ALKOL TESTİNİ REDDETTİ, 360 BİN TL CEZA UYGULANDI

Karakolda alkol testini reddeden sürücüye, trafik mevzuatının ilgili maddeleri kapsamında 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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