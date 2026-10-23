Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü trafik lambasına çarptı: 420 bin TL ceza kesildi
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Bursa'da polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan alkollü sürücü, trafik lambasına çarparak durabildi. Yapılan kontrolde 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin lira para cezası kesildi.
Saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesindeki Gökdere Bulvarı'nda meydana gelen olayda Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobilin sürücüsü, uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.
Kaçış sırasında trafik lambasına çarpan otomobil dururken, polis ekipleri sürücü üzerinde kontrol gerçekleştirdi.
1,54 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan alkol kontrolünde Anıl Ç.'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği sırada polislere seslenen sürücünün, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dediği öğrenildi.