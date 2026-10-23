-°C
CANLI YAYIN

Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü trafik lambasına çarptı: 420 bin TL ceza kesildi

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü trafik lambasına çarptı: 420 bin TL ceza kesildi

Bursa'da polis uygulamasını görünce kaçmaya çalışan alkollü sürücü, trafik lambasına çarparak durabildi. Yapılan kontrolde 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin lira para cezası kesildi.

Saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesindeki Gökdere Bulvarı'nda meydana gelen olayda Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobilin sürücüsü, uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

Kaçış sırasında trafik lambasına çarpan otomobil dururken, polis ekipleri sürücü üzerinde kontrol gerçekleştirdi.

1,54 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol kontrolünde Anıl Ç.'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği sırada polislere seslenen sürücünün, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dediği öğrenildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

420 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Alkollü araç kullanmak ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle sürücüye toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Anıl Ç., işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Beyoğlunda zincirleme kaza kameradaBeyoğlunda zincirleme kaza kamerada BEYOĞLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
235 bin lira ceza! Bundan sonra durmam235 bin lira ceza! Bundan sonra durmam 235 BİN LİRA CEZA! "BUNDAN SONRA DURMAM"

#Bursa #Alkollü Sürücü
Veri analistinden 7 saniyelik canlı bahis vurgunu: 12 milyonluk oyun!
Sonraki Haber
Veri analistinden 7 saniyelik canlı bahis vurgunu: 12 milyonluk oyun!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın