Yapılan alkol kontrolünde Anıl Ç.'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği sırada polislere seslenen sürücünün, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dediği öğrenildi.

(Foto: DHA)

420 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Alkollü araç kullanmak ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle sürücüye toplam 420 bin lira para cezası uygulandı. Anıl Ç., işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.