Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye sağlıkta zirveye oynadığını dile getiren Erdoğan konuşmasında "Yatırım, teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekipmanlarimizi dışarıdan almak yerine biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Sağlık altyapısını yatırımlar, destekler ve teşviklerle güçlendirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, yerli tıbbi cihaz üretiminde atılan adımları anlattı.

Batman'da üretilen solunum cihazlarının Türkiye'deki hastanelerde kullanıldığını ve 45 ülkeye ihraç edildiğini açıklayan Erdoğan, yerli ultrason cihazı üretiminin de hedefleri arasında olduğunu söyledi.

"TIBBİ CİHAZ VE EKİPMANLARIMIZI ARTIK BİZ ÜRETİYORUZ"

Başkan Erdoğan, sağlıkta yerli üretim modeline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"TIP BİLİMİNİN NABZINI TUTAN ORGANİZASYON"

Bu sene 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Türk devletlerinden seçkin konuklarımızla 29 Ekim'i çok coşkulu kutladık. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu düzenleyenleri yürekten tebrik ediyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Hekimlerimiz, hasta bakıcılarımız, teknisyenlerimiz, yani hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor; milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca ulaşabilmesi için gece gündüz çalışıyorlar.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. Kurultay'ı, yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.

Farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını ve firmaları tebrik ediyorum.

Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz Sayın Aziz Sancar da aramızda.

"BİR İNSANI YAŞATMAK, TÜM İNSANLIĞI YAŞATMAK"

Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur. Bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmayı tüm insanlığı yaşatmak olarak görüyoruz.

Cumhuriyet'le birlikte tıptaki birikim geliştirildi, takviye edildi. Tıpta bilgi, maharet, yetenek ve kabiliyet şüphesiz önemlidir.

"BİLİM İNSANLARIMIZ ÇIĞIR AÇAN İŞLERE İMZA ATIYOR"

Bugün tıp etiği olarak adlandırılan kural ve normlar, bizde zaten bir hekimin taşıması gereken kurallar olarak ele alınmıştır. Bilim insanlarımız çığır açan işlere imza atmayı sürdürüyor. Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla, eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride büyük başarılar elde edeceğini biliyorum.

TIPTA YAPAY ZEKA VE DİJİTALLEŞME VURGUSU

Bugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka ve dijital gelişmelerin devreye girmesiyle sürecin her aşamasında önemli yol katediliyor. Sürekli daha iyinin peşinde oluyoruz. 24 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz.

BATMAN'DAN 45 ÜLKEYE SOLUNUM CİHAZI İHRACATI

Yatırım ve teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz.

"KALP AKCİĞER MAKİNESİNİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA GELİŞTİRDİK"

Dünyada çok az üretilen kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik, kullanıma sunduk.

YENİ HEDEF: YILDA 700 YERLİ ULTRASON CİHAZI

Hedefimiz kendi ultrason cihazımızı üretmek. Yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz. Bunları başlangıç olarak görüyoruz. Daha verimli başarılara imza atacağız.

"SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARIYI SAĞLIKTA DA ELDE EDECEĞİZ"

Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz.