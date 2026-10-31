Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak
Antalya’da 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 alanı, COPArt projesiyle Türkiye’nin en büyük açık hava sanat sahnesine dönüşecek. Yerli ve yabancı sanatçıların 1.000’in üzerinde eserinin yer alacağı etkinliklerde, 50’den fazla açık hava enstalasyonu ile 48 panel ve söyleşi düzenlenecek. Bakan Murat Kurum, “Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız” mesajını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki COP31 alanının tamamını COPArt projesi kapsamında açık ve kapalı sanat galerisi olarak değerlendirecek. "COPArt: Hala Mümkün / Still Possible" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, sanatın farklı dalları aracılığıyla iklim eylemi için harekete geçme çağrısı yapılacak.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COPArt'a ilişkin paylaşımında, Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesinden dünyaya sesleneceklerini belirtti.
1 MİLYON 100 BİN METREKARELİK ALAN SANATLA BULUŞACAK
Bakanlığın COP31 alanındaki hazırlıkları sürüyor. İklim diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak 1 milyon 100 bin metrekarelik alan, aynı zamanda sanat eserlerinin sergilendiği bir merkez olacak.
Resimden sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarını bir araya getirecek COPArt, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri Antalya'da buluşturacak. Etkinliklerle iklim eyleminin önemine dikkat çekilmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.
BAKAN KURUM: DOĞANIN HİKAYESİNİ SANATIN GÜCÜYLE ANLATACAĞIZ
COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1.000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için Hâlâ Mümkün"