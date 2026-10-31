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Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak

Antalya’da 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 alanı, COPArt projesiyle Türkiye’nin en büyük açık hava sanat sahnesine dönüşecek. Yerli ve yabancı sanatçıların 1.000’in üzerinde eserinin yer alacağı etkinliklerde, 50’den fazla açık hava enstalasyonu ile 48 panel ve söyleşi düzenlenecek. Bakan Murat Kurum, “Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız” mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki COP31 alanının tamamını COPArt projesi kapsamında açık ve kapalı sanat galerisi olarak değerlendirecek. "COPArt: Hala Mümkün / Still Possible" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, sanatın farklı dalları aracılığıyla iklim eylemi için harekete geçme çağrısı yapılacak.

BAKAN KURUM'DAN COPART PAYLAŞIMI!

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COPArt'a ilişkin paylaşımında, Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesinden dünyaya sesleneceklerini belirtti.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 1

1 MİLYON 100 BİN METREKARELİK ALAN SANATLA BULUŞACAK

Bakanlığın COP31 alanındaki hazırlıkları sürüyor. İklim diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak 1 milyon 100 bin metrekarelik alan, aynı zamanda sanat eserlerinin sergilendiği bir merkez olacak.

Resimden sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarını bir araya getirecek COPArt, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri Antalya'da buluşturacak. Etkinliklerle iklim eyleminin önemine dikkat çekilmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 2

BAKAN KURUM: DOĞANIN HİKAYESİNİ SANATIN GÜCÜYLE ANLATACAĞIZ

COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1.000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, Sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için Hâlâ Mümkün"

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 3

9–20 KASIM'DA DÜZENLENECEK: YEŞİL BÖLGE ÜCRETSİZ OLACAK

Direktörlüğünü ve küratörlüğünü Nagihan Özel'in üstleneceği sanat etkinlikleri, Taraflar Konferansları ile eş zamanlı olarak 9–20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeşil Bölge'deki etkinliklere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Mavi Bölge'deki etkinlikler ise yalnızca Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcilerine açık olacak.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 4

1.000'İN ÜZERİNDE ESER, 50'DEN FAZLA AÇIK HAVA ENSTALASYONU

COPArt kapsamında 1.000'in üzerinde eser ziyaretçilerle buluşacak. Açık alanda 50'den fazla enstalasyon yer alırken, 6 bin 600 metrekarelik kapalı sergi alanında 48 panel ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Bakanlık, projeyle gelecek COP organizasyonlarına da ilham verecek bir kültürel miras oluşturmayı amaçlıyor.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 5

FAHRELNİSSA ZEİD'DEN DEVRİM ERBİL'E: "ALTI USTA ALTI İZ"

Yerli sanatçıların etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Altı Usta Altı İz" başlıklı sergide Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe'nin eserleri yer alacak.

Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi ustalardan modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçki, ilk kez kamuoyuyla buluşacak eserleri de içerecek.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 6

DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDAN SANATÇILAR ANTALYA'DA BULUŞACAK

Uluslararası seçkide Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicuña, Koen Vanmechelen, Joël Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Durán, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jiménez, Anthony James ve Clarissa Tossin'in çalışmaları yer alacak.

Sanatçıların eserleri aracılığıyla insanın doğayla ilişkisi farklı açılardan ele alınacak.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 7

MUKAVVA ORMANLARINDAN ERİYEN BUZULLARA İKLİMİN HİKAYESİ

Eva Jospin'in mukavva ormanları, Todd Gray'in çevresel adalete açılan anlatıları, Erica Daborn'un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada'nın iklim farkındalığı ve Zaria Forman'ın eriyen buzulları, iklim meselesini sanat aracılığıyla görünür kılacak.

NILS-UDO'nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları ise doğanın zamanına ve yaşamın devamlılığına dikkat çekecek.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 8

"GÖRMEK, HİSSETMEK, KORUMAK VE DEĞİŞTİRMEK HALA MÜMKÜN"

"Görmek, hissetmek, korumak ve değiştirmek hala mümkün" mesajını taşıyan etkinliklere ilişkin bilgi veren COPArt Direktörü ve Küratörü Nagihan Özel, projenin geleceğe yönelik ortak sorumluluğu hatırlattığını belirtti.

Antalya'da tarihi hazırlık: Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak - 9

Özel, şunları söyledi:

"'Hâlâ Mümkün', gelecekte payımız olduğunu hatırlatan bir çağrı. Bir ormanın yaşaması, bir türün varlığını sürdürmesi, bir ustalığın öğrenilmesi ve bir eserin yeni kuşaklarla buluşması, bugün gösterdiğimiz özenle ilişkili. COPArt'ta Türkiye sanatının ustalarıyla dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları bu sorumluluk etrafında buluşturuyoruz. Her eserin kendi tarihini ve dilini koruyarak ortak yaşam üzerine yeni sorular açmasını önemsiyoruz. Sanat, uzakta sandığımız bir kaybı yakınımıza getirebiliyor, uzun zamandır görmediğimiz bir bağı fark ettirebiliyor. Ziyaretçinin bu karşılaşmadan kendi hayatında neyi koruyabileceğini, neyi değiştirebileceğini düşünerek ayrılmasını istiyorum. Gelecek, bugün mümkün kıldıklarımızla şekilleniyor"

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