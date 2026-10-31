Erzurum-Rize yolunda 8 keskin viraj tarihe karıştı: Dallıkavak Tüneli'yle 20 dakikalık geçiş 5 dakikaya indi
Erzurum-Rize yolunda ulaşımı zorlaştıran Dallıkavak Geçidi, yeni tünelle daha güvenli ve konforlu hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının hizmete açıldığını duyurdu. Projeyle güzergahın 4,6 kilometre kısaldığını, geçiş süresinin ise 20 dakikadan 5 dakikaya indiğini belirten Uraloğlu, yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta A Haber'e konuşan Uraloğlu, tünel sayesinde Erzurum-Rize yolundaki yüksek geçidin ve sekiz keskin virajın ortadan kaldırıldığını söyledi.
DALLIKAVAK GEÇİDİ'NDE GÜZERGAH KISALDI
Toplam 3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa edilen tünelin tek tüp uzunluğunun 6 bin 210 metre olduğunu belirten Uraloğlu, bağlantı yollarıyla birlikte zorlu geçişin daha güvenli hale getirildiğini ifade etti.
Dallıkavak Geçidi'nin 2 bin 349 metre rakımda bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, bölgede özellikle kış aylarında etkili olan tipi, buzlanma ve sert rüzgarların ulaşımı güçleştirdiğine dikkati çekti. Yeni güzergahın 190 metre daha alçak bir kotta oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, böylece sürücülerin kar ve buzlanmanın yoğun olduğu yüksek kesimi kullanmak zorunda kalmayacağını kaydetti.
Projenin ilk etapta toplam 9 kilometrelik bölümünün tamamlanarak hizmete sunulduğunu aktaran Uraloğlu, mevcut güzergahın 4,6 kilometre kısaldığını ve bu kesimdeki seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya düştüğünü bildirdi.
YILLIK 103 MİLYON LİRA TASARRUF
Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının ekonomik katkısına da değinen Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun ise yaklaşık 1.350 ton azaltılacağını açıkladı.
Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, kavşak sayesinde yıllık 137 milyon lira tasarruf elde edileceğini söyledi.
ERZURUM'UN ULAŞIMINA 168 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM
Türkiye'nin karayolu altyapısında son 24 yılda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 30 bin kilometrenin üzerine çıkarıldığını, bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayısının ise 6'dan 77'ye yükseldiğini ifade etti.
Köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunun da 50 kilometreden 898 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, tünel uzunluğunun 2002 sonrasında yaklaşık 17 kat artırıldığını söyledi.
Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda 168 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Uraloğlu, kentte bölünmüş yol uzunluğunun 49 kilometreden 629 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 40 kilometreden 633 kilometreye çıkarıldığını belirtti.
17 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Erzurum'da 17 önemli karayolu projesinin yapımının devam ettiğini bildiren Uraloğlu, Kop Dağı Tüneli Geçişi'ni de kapsayan Trabzon-Aşkale Yolu, Kırık Tüneli, Çirişli Tüneli ve bağlantı yolları ile Pasinler Şehir Geçişi'nin de bu projeler arasında bulunduğunu söyledi.
Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nin 2018'de açılan Ovit Tüneli ile yapımı süren Kırık Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu belirterek, projenin Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney koridoru açısından önem taşıdığını vurguladı.
ERZİNCAN-ERZURUM-KARS HIZLI DEMİRYOLU HATTI
Bakan Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı demiryolu hattının Erzincan, Erzurum ve Kars yönünde devam ettirilmesine ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini belirten Uraloğlu, sonraki aşamada çift hatlı hızlı demiryolu projesinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem çalışmalarıyla ilgili de görüşmeler yaptıklarını aktaran Uraloğlu, projenin uygun şartlarda Erzurumluların hizmetine sunulacağını ifade etti.