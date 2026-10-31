Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta A Haber'e konuşan Uraloğlu, tünel sayesinde Erzurum-Rize yolundaki yüksek geçidin ve sekiz keskin virajın ortadan kaldırıldığını söyledi.

DALLIKAVAK GEÇİDİ'NDE GÜZERGAH KISALDI

Toplam 3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa edilen tünelin tek tüp uzunluğunun 6 bin 210 metre olduğunu belirten Uraloğlu, bağlantı yollarıyla birlikte zorlu geçişin daha güvenli hale getirildiğini ifade etti.

Dallıkavak Geçidi'nin 2 bin 349 metre rakımda bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, bölgede özellikle kış aylarında etkili olan tipi, buzlanma ve sert rüzgarların ulaşımı güçleştirdiğine dikkati çekti. Yeni güzergahın 190 metre daha alçak bir kotta oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, böylece sürücülerin kar ve buzlanmanın yoğun olduğu yüksek kesimi kullanmak zorunda kalmayacağını kaydetti.

Projenin ilk etapta toplam 9 kilometrelik bölümünün tamamlanarak hizmete sunulduğunu aktaran Uraloğlu, mevcut güzergahın 4,6 kilometre kısaldığını ve bu kesimdeki seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya düştüğünü bildirdi.

YILLIK 103 MİLYON LİRA TASARRUF

Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının ekonomik katkısına da değinen Uraloğlu, proje sayesinde yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun ise yaklaşık 1.350 ton azaltılacağını açıkladı.

Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın da hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, kavşak sayesinde yıllık 137 milyon lira tasarruf elde edileceğini söyledi.