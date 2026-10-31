Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye sağlıkta zirveye oynadığını dile getiren Erdoğan konuşmasında "Yatırım ve teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İster kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan, emekleriyle gayretleriyle çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi. BAŞKAN ERDOĞAN 12. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI'NDA KONUŞTU! Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB işbirliğinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları selamlarken, program vesilesiyle sağlık çalışanlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Dün Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Türk devletlerinden seçkin konuklarımızın teşrifleriyle bu sene çok daha coşkulu bir şekilde kutladık. Şimdi de bir başka tören vesilesiyle Türk dünyasından kardeşlerimizle bir aradayız. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu yine başarıyla tertipleyerek bizleri buluşturan Sağlık Bakanlığımızı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selam sevgilerimi gönderiyorum." Erdoğan, hekimler, hemşireler, hasta bakıcıları, teknisyenler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının hemen hepsinin yüksek bir tempoda görev yaptığını, milletin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını vurguladı.



Başkan Erdoğan, "Merhum Erdem Bayazıt'ın o veciz ifadesiyle, 'Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerimiz.' Çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları vakitten feragat ederek gerektiğinde daha az uyuyarak, daha az dinlenerek, dertlere deva olabilmek için çaba harcıyor. Bu vesileyle ister kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan, emekleriyle gayretleriyle çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sağlık bilimlerine yeni eserler, yeni ufuklar kazandıran, hastaların hayatına dokunan ancak hayatta olmayan doktorları da rahmetle yad eden Erdoğan, "Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Tıp dünyasının tüm paydaşlarının aynı masa etrafında buluşması, aynı meseleler üzerine istişarelerde bulunması çok ama çok değerlidir. Bu anlamda üç gün boyunca icra edilen bilimsel oturumların verimli geçmiş olmasını, buralardan sadır olacak fikirlerin ise sağlık camiamız, milletimiz, Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.