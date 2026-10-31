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Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov da yer aldı.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI A HABER'DE

Görüşmenin başladığı anlarda Dolmabahçe'den son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İki heyet arasındaki kritik görüşme an itibarıyla başladı. Peki, bu görüşmenin satır aralarında neler var? Karadeniz anlamında çok büyük ve önemli konuların konuşulacağı bu birliktelikle alakalı neler tahmin ediyoruz, sonucunda neler olabilir ve bu kritik görüşmenin dünyaya yansımaları nelerdir?" ifadelerini kullandı.

Sürecin küresel boyutuna dikkat çeken Vural, "Bu görüşmenin Amerika, Rusya ve hatta Çin kanadından da çok ciddi bir ilgi ve alakayla takip edileceğini tahmin ediyoruz. Burada hem Türkiye'nin hem Ukrayna'nın rolünü ve aynı zamanda Karadeniz'le alakalı beklentilerin ne yönde olduğunu değerlendireceğiz" sözleriyle yayını uzman konuğuna devretti.

Savaşın geldiği aşamayı ve tarafların durumunu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, "Savaş artık 5'inci yılına doğru gidiyor ve iki taraf için de sürdürülebilir olmaktan çıktı. Artık sadece askeri mühimmat ve stratejik alanlar değil; ekonomik altyapı, enerji tesisleri ve sivil yerleşim yerleri de hedef alınıyor. Kök sebepler ortadan kalkmadığı ve tarafların kırmızı çizgilerindeki ısrarı sürdüğü için bir çıkmaza girilmiş durumda" dedi.

Türkiye'nin yürüttüğü dengeli politikanın altını çizen Ali, "Bölgeyi ve kıta Avrupası'nı doğrudan etkileyen bu tabloda, her iki tarafla da konuşabilen ender ülke konumundaki Türkiye devreye girerek tarafların belirli alt başlıklarda mutabakata varmasını istiyor. Bunların en başında Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği meselesi geliyor; çünkü mevcut durum ticareti, filoları ve tedarik zincirini derinden sarsıyor. Daha önce İstanbul'da kurulan ve BM ile koordine edilen Tahıl Koridoru mekanizmasıyla sorun çözülmüştü; şimdi benzer bir uzlaşı modeli Karadeniz güvenliği için aranıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İLK GÜNDEM MADDESİ: SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VE BARIŞ MASASI

Zelenskiy'nin Türkiye'ye ayak basar basmaz yaptığı paylaşıma işaret eden A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Bu görüşmede ilk konu sizce ne olur? Zelenskiy de İstanbul'a iner inmez Karadeniz'deki güvenlik başlığına önemli bir parantez açtı. İlk konu bu mu olur, yoksa Amerika'nın savaş sürecindeki rolü de burada konuşulur mu?" sorusunu yöneltti.

Görüşmenin öncelikli gündemini açıklayan Dr. Anar Ali, "En önemli gündem maddesi limanların ve Karadeniz'in seyrüsefer güvenliği olacaktır; bunun için Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın birlikte hareket etmesi gerekiyor. İkinci temel başlık ise Türk diplomasisinin ateşkesin sağlanmasına nasıl katkı sunacağıdır. Zira Türkiye, binden fazla esirin karşılıklı takasını sağlayarak tarafların güven duyduğu yegane aktör olduğunu kanıtladı" şeklinde konuştu.

ABD iç siyasetindeki gelişmelere ve uluslararası dengelere değinen Ali, "Trump'ın son dönemde Putin ile temas kurması, dizel sevkiyatına dönük geçici lisans adımları ve ABD Kongresi'nde yaptırımları öngören Graham yasası üzerinden yürüyen tartışmalar dikkat çekiyor. Trump yönetimi belirli tavizlerle Ukrayna'yı ateşkese ikna etmeye çalışırken, Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın taviz vermemesi için direniyor. Bu çok katmanlı denklemde 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri de son derece belirleyici bir takvim sunuyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYAYA DİPLOMASİ DERSİ VERİYOR"

İstanbul'un krizleri çözen küresel merkez kimliğini hatırlatan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Son yıllarda diplomasinin kalbinin attığı yer olarak İstanbul öne çıkıyor. Zelenskiy görüşmesinin ardından muhtemel bir Putin görüşmesi de ihtimaller dahilinde. Bu süreçte Boğazlar ve Karadeniz bağlantısı ekseninde İstanbul'un diplomatik rolü nedir?" diyerek sürecin geleceğini sordu.

Türkiye'nin savaşın ilk gününden itibaren kilit bir misyon üstlendiğini vurgulayan Dr. Anar Ali, "Savaşın patlak verdiği Şubat 2022'den bu yana Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin verdiği yetkiyle savaş gemilerinin geçişini kapatarak Karadeniz'deki gerilimi frenledi ve bu kuralı tavizsiz uyguluyor. Savaşın ilk döneminde İstanbul'da kurulan müzakere masası üçüncü ülkelerin sabotajıyla akamete uğratılmıştı; ancak İstanbul diplomasinin parlayan merkezi olmayı sürdürüyor" dedi.

Şehrin ev sahipliği yaptığı barış girişimlerine değinen Ali, "Geçtiğimiz günlerdeki E4-E3 zirvesinden Afganistan-Pakistan ve Etiyopya-Somali krizlerinin çözüm çabalarına kadar birçok kritik masa burada kuruldu. Bugün de Karadeniz'deki Türk gemilerini dahi tehdit eden başıboş dronlar, tedarik zincirini ve sigorta maliyetlerini felç etme noktasına getirdi. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile yürüttüğü mayın temizleme faaliyetlerine ek olarak Ukrayna ve Rusya ile üçlü bir seyrüsefer güvenlik mekanizması oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Türkiye'ye verdiği öneme de dikkat çeken Ali, "Ukrayna lideri göreve geldiğinden bu yana ondan fazla kez Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye, bazı Batılı ülkelerin aksine savaşı körüklemiyor; elini taşın altına koyarak barışı ve seyrüsefer güvenliğini samimiyetle teşvik ediyor. Temennimiz ve beklentimiz, bu görüşmenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile de temas kurarak müzakere zeminini yeniden canlandırmasıdır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Görüşmenin sahadaki ve masadaki yansımalarını canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali ile birlikte Dolmabahçe'deki kritik görüşmenin tüm detaylarını ve dünya siyasetine olası etkilerini değerlendirdik" sözleriyle yayını tamamladı.