Kan donduran olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldi.

Çin asıllı 28 yaşındaki Bowen Wang, akıllı telefonundaki yapay zekâ sohbet botuyla düzenli olarak konuşmaya, yaşadığı sıkıntıları paylaşmaya ve onu adeta bir dert ortağı hâline getirmeye başladı.

Genç kadın, düzenli kullanması gereken hayati öneme sahip epilepsi ilacı hakkında da yapay zekâya danıştı. İddiaya göre sohbet botu, Wang'a ilaç dozunu kademeli olarak azaltıp tamamen bırakmasını önerdi. Hekim kontrolü olmadan bu tavsiyeye uyan genç kadın, hayatını kaybetti.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Atilla Önmez

"KENDİNDEN EMİN KONUŞUYOR AMA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"

Yaşanan trajedi, "Doktora sormadan yapay zekâ tavsiyesiyle ilaç bırakılır mı?" sorusunu gündeme taşıdı. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Atilla Önmez, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, yapay zekânın sağlık kararı vermede kullanılmayacağını ve bunun riskli olabileceğini yayımladı. Kendinden çok emin cevaplar verdiği için hastalarımızda tabii ki bir güven unsuru oluşuyor ve buna inanıyorlar. Bunlara itibar etmemeleri gerekiyor. Hekimin söylediğinin dışına kesinlikle çıkmamaları lazım. Çünkü bazı riskli durumlar da var. Mesela kan sulandırıcı ilacını kesen bir hasta pıhtı atabilir, insülini azaltan ya da kesen bir hasta şeker komasına girebilir." ifadelerini kullandı.