Yapay zeka "ilacını bırak" dedi, genç kadın hayatını kaybetti! Teknoloji devine dava açıldı
ABD'de 28 yaşındaki epilepsi hastası bir kadın, iddiaya göre yapay zeka sohbet robotunun ilaçlarını kademeli olarak azaltıp bırakması yönündeki tavsiyesinin ardından hayatını kaybetti. Ailesi OpenAI'a dava açarken uzmanlar, yapay zekanın hekim olmadığını vurgulayarak doktor kontrolü olmadan ilaç kesilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Kan donduran olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldi.
Çin asıllı 28 yaşındaki Bowen Wang, akıllı telefonundaki yapay zekâ sohbet botuyla düzenli olarak konuşmaya, yaşadığı sıkıntıları paylaşmaya ve onu adeta bir dert ortağı hâline getirmeye başladı.
Genç kadın, düzenli kullanması gereken hayati öneme sahip epilepsi ilacı hakkında da yapay zekâya danıştı. İddiaya göre sohbet botu, Wang'a ilaç dozunu kademeli olarak azaltıp tamamen bırakmasını önerdi. Hekim kontrolü olmadan bu tavsiyeye uyan genç kadın, hayatını kaybetti.
"KENDİNDEN EMİN KONUŞUYOR AMA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"
Yaşanan trajedi, "Doktora sormadan yapay zekâ tavsiyesiyle ilaç bırakılır mı?" sorusunu gündeme taşıdı. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Atilla Önmez, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, yapay zekânın sağlık kararı vermede kullanılmayacağını ve bunun riskli olabileceğini yayımladı. Kendinden çok emin cevaplar verdiği için hastalarımızda tabii ki bir güven unsuru oluşuyor ve buna inanıyorlar. Bunlara itibar etmemeleri gerekiyor. Hekimin söylediğinin dışına kesinlikle çıkmamaları lazım. Çünkü bazı riskli durumlar da var. Mesela kan sulandırıcı ilacını kesen bir hasta pıhtı atabilir, insülini azaltan ya da kesen bir hasta şeker komasına girebilir." ifadelerini kullandı.
"BU BİR HEKİM DEĞİL, GEÇMİŞİNİZİ BİLEMEZ"
Yapay zekanın tıbbi muayenenin veya uzman bir doktorun yerini asla tutamayacağını vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hamdi Örüm ise "Sonuç olarak bu bir yapay zeka, bir hekim değil. Bizim tıbbi tedavi geçmişimizi, ilaçlarımızı ve mevcut muayene bulgularımızı tam olarak bilmediği için gerçekçi yorumlar yapması kısıtlı olabiliyor." dedi.
TEKNOLOJİ DEVİNE DAVA AÇILDI: GÖZLER MAHKEMEDE!
Genç kadının ölümünün ardından açıklama yapan üretici şirketin sözcüsü, yapay zekanın yalnızca doktor görüşmelerine hazırlanmak amacıyla yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini belirtti.
Kızlarının ölümünden yapay zekâ üreticisi OpenAI'ı sorumlu tutan aile, şirkete karşı hukuk mücadelesi başlatarak konuyu yargıya taşıdı. Teknoloji dünyasında yankı uyandıran davanın yargı süreci devam ederken mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.