Maktulün Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi.

Soruşturmalarda gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında deliller yeniden değerlendirildi.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da 4 ayrı faili meçhul dosya yeniden ele alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmadıklarını belirtti.

Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da faili meçhul 4 cinayet dosyası aydınlatıldı (Foto: AA ARŞİV)

KAHRAMANMARAŞ'TA YENİDOĞAN BEBEĞİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN 2 GÖZALTI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı.

Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

MERSİN'DE BETONLA KAPATILMIŞ BUZDOLABINDA BULUNAN CİNAYET AYDINLATILIYOR

Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in dosyası yeniden ele alındı.

En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'DA 20 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA 11 GÖZALTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10'u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

AKIN GÜRLEK: ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, il emniyet müdürlüklerine, Konya İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet bekleyen aileleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Gürlek açıklamasında, "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.