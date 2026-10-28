Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı. Erdoğan, bölgesel sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgularken Trump, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Başkan Erdoğan, görüşmede gelecek yıl kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğine her alanda ivme kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
MEKKE İTTİFAKI VURGUSU: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı.
Başkan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.
Erdoğan, bölgedeki sorunların diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA DİPLOMASİ VURGUSU
Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere de değindi. Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik sürecin yeniden canlandırılması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.
TRUMP'TAN CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİĞİ! BİR DE BAŞARI TEMENNİSİ
ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede Başkan Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Trump ayrıca Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini iletti.