Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, görüşmede gelecek yıl kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğine her alanda ivme kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

MEKKE İTTİFAKI VURGUSU: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı.

Başkan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, bölgedeki sorunların diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı.