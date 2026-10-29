Konya'da kamyonun çarptığı 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu, dönüş yapan taşıma asansörü kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde, Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı taşıma asansörü kamyonu, Ahmet Özcan Caddesi'nden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ne döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Eroğlu'na (77) çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.