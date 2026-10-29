Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı taşıma asansörü kamyonu, Ahmet Özcan Caddesi'nden Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'ne döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Eroğlu'na (77) çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde, Doktor Ahmet Özcan Caddesi ile Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi.

(Foto: İHA)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.