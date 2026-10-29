MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Daha güçlü Türkiye'ye ulaşacağımızdan şüphem yok

MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim mesajı (Foto: AA)

Bahçeli mesajında, bağımsızlık ve egemenliğin sembolü olan Cumhuriyet'in, 29 Ekim 1923'te ilan edilişinin 103. yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değişikliği olmadığını vurgulayarak, "Cumhuriyet, kadim bir milletin varoluş iradesinin modern dönemdeki tescili ve dünyaya ilanıdır." ifadesini kullandı.

Türkler açısından 19. yüzyılın sonunun, emperyalizmin kıskacındaki Osmanlı Devleti'nin yıkılış sancılarının ağır biçimde hissedildiği dönem olduğuna işaret eden Bahçeli, 20. yüzyılın başının ise buna karşı verilen mücadele ile milli bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve kurumsallaşmasına tekabül ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni bir vatan, yeni bir toplum ve yeni bir devlet…" ifadelerini hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, Türk milleti açısından her şeyden önce bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu toprakları düşman devletler tarafından işgal edilirken bu işgallere karşı milletçe verilen bağımsızlık mücadelesinin sonucunda kabul edilmiş çağdaş bir yönetim biçimidir. Türklerin azim ve gayret ile çağı yorumlayarak, kendileri açısından ideal buldukları yönetim şeklini devlet ve millet hayatına tatbik etmeleridir. Türk milletinin yüksek haysiyet ve şerefini ayaklar altına aldırmadan özgürlüğe olan tutkularını zihinlere yeniden nakşetmeleri, ilmek ilmek işlemeleridir.

Türkiye'de Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Mütareke devrinde Anadolu toprakları düşman devletler tarafından işgal altına alınıp buradaki Türk varlığı imha edilmeye çalışılırken ortaya atılan manda ve himaye fikirlerine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlığı savunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kayıtsız şartsız tam bağımsızlığı savunurken Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet şeklinde yaşamasını ilke edinmiş, bu ilkenin bütünüyle tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebileceğine yürekten inanmıştır. Gerçek kurtuluş için 'Ya istiklal ya ölüm' parolasını seçmiştir. Türk milleti, Samsun'da atılan ilk adımla, Amasya'da kavi karar ve Erzurum'da kati bir beyanname ile Cumhuriyet'e yönelmiş, Sivas'ta ulusal bir mahiyet kazanan kararlar ile Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, en nihayetinde süreç Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanmıştır."