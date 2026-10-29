Cumhur sohbeti! Başkan Erdoğan ile Bahçeli Anıtkabir’de bir araya geldi: Kravatındaki detay yine gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende selamlaşarak sohbet etti. Öte yandan Erdoğan'ın törende tercih ettiği özel tasarım kırmızı-beyaz renkli kravatındaki KAAN detayı dikkat çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. ANITKABİR'DE ERDOĞAN İLE BAHÇELİ AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ! TÖREN SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR! Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlayan törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi parti genel başkanları, kabine üyeleri, yüksek yargı başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve devlet erkanı katıldı.

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Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şu satırları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün, uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalirinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende selamlaşarak sohbet etti. BAŞKAN ERDOĞAN'IN KRAVATINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyafetindeki özel bir detay da gözlerden kaçmadı. Daha önce AK Parti Grup Toplantısı'nda da tercih ettiği, ilk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü.