Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparken Şerif, Pakistan-Türkiye kardeşliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev, "aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Foto: AA)

İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına huzur ve refah diledi.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğraf eşliğinde yapılan paylaşımda, "Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürekten kutluyorum." ifadesi yer aldı.

ŞERİF'TEN PAKİSTAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına içten tebriklerini iletti.

Türkiye'nin köklü tarihi, zengin mirası ve cumhuriyet olarak kaydettiği gelişimin halkın dayanıklılığını, cesaretini ve kararlılığını yansıttığını belirten Şerif, Pakistan ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının ortak tarih, karşılıklı güven ve dayanışma temelinde şekillendiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki dostluğun kapsam ve içerik bakımından gelişmeye devam ettiğini kaydeden Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin bölge ve ötesinde barış ve istikrarın ilerletilmesi için birlikte çalışmayı sürdüreceğine inandığını belirtti. Şerif, Pakistan-Türkiye kardeşliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.