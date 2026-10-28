Vatandaşa domuz eti yedirmiş! Bakanlığın ifşa listesinde şok detay ortaya çıktı: İşte o firma
Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi ve Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ni güncelledi. Özellikle et ürünlerinden ve sucuktan çıkanlar şoke etti. Bir markanın sucuğunda domuz eti tespit edilirken birden fazla markanın et ürünlerinde ise “tek tırnaklı” eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yeni listede bir üründen çıkan domuz eti ve farklı et ürünlerinden çıkan at ve eşek eti pes dedirtti. 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillenen Bursa cantığından daha önce at ve eşek eti çıkmıştı. Yeni yayımlanan listede ise cantıktan bu kez de sakatat çıktı.
DANA SUCUKTA DOMUZ ETİ
Sakarya'da faaliyet gösteren Hacı Kemal markasına ait dana sucukları Bakanlığın radarına girdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yapılan incelemeler sonucunda firmaya ait dana sucuklarda domuz eti tespit edildi. Öte yandan, yapılan incelemeler sonucunda yemeklerde sıklıkla kullanılan baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu. Özellikle et ürünleri satan pek çok firmanın ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti tespit edildi. Bazı ürünlerde ise at ve eşek eti bulundu.
CANTIK YİNE ŞAŞIRTMADI
Bu arada, kısa süre önce içinde at ve eşek eti bulunan cantık da Bakanlığın listesinde yer almıştı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Tarihi Bursa Cantıkçısı'nda sakatat tespit edildi. Bursa'nın en önemli lezzetlerinden biri olan cantık, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilmiş ürünler arasında bulunuyor.