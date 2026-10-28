Mardin’de nişan töreni savaş alanına döndü! Tekmeler, yumruklar, sandalyeler havada uçuştu
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde nişan töreninde gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, tarafların birbirine sandalye fırlattığı kavga sokağa taştı. Olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'ndeki bir davet evinde meydana geldi. Salonda düzenlenen nişan töreninde gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada bazı kişilerin sandalye fırlattığı görüldü. Salonda başlayan kavga, kısa sürede sokağa taşındı.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona ererken, olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.
Yaşanan arbede, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.