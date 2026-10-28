Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'ndeki bir davet evinde meydana geldi. Salonda düzenlenen nişan töreninde gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada bazı kişilerin sandalye fırlattığı görüldü. Salonda başlayan kavga, kısa sürede sokağa taşındı.