İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yükseldi. Eyüpsultan Belediyesi, barajda biriken fazla suyun Alibeyköy Deresi üzerinden kontrollü şekilde tahliye edilmesinin planlandığını duyurarak vatandaşları dere yatağından uzak durmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da 14 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış görüldü. İSKİ verilerine göre, şiddetli yağış öncesinde yüzde 34,44 seviyesinde bulunan Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 77,29'a kadar yükseldi. Son iki günde ise oran yüzde 72,5-73 bandında seyretti. Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Alibey Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtilerek, fazla suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin planlandığı bildirildi. Tahliye işlemi için Alibeyköy Deresi'nin kullanılması öngörülüyor. Belediye, olası risklere karşı vatandaşların dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 52,97 27 Ekim itibarıyla İstanbul genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 52,97 olarak ölçüldü. Ekim ayının ortasında etkili olan şiddetli yağışların ardından doluluk oranlarında hızlı yükseliş yaşandı. Paylaşılan verilere göre mevcut oran, son 10 yılın en yüksek ekim dönemi seviyelerinden biri olarak öne çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı: Yüzde 77,47

Darlık Barajı: Yüzde 89,42

Elmalı Barajı: Yüzde 65,35

Terkos Barajı: Yüzde 37,3

Alibey Barajı: Yüzde 72,6

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,19

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,83

Istrancalar Barajı: Yüzde 45,82

Kazandere Barajı: Yüzde 4,73

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,91