İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturmasında, cinsel saldırı iddiaları kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre şüpheliler arasında Şişli Belediyesi'nde lise kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki berberi, istismar iddialarında adı geçen iki kardeş ve bir temizlik görevlisi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinsel saldırı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mustafa Sarıgül'ün korumalarının, berberinin ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KİMLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

Soruşturmadaki kritik ayrıntıları canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Sarıgül soruşturmasıyla alakalı olarak cinsel saldırı iddialarına yönelik 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şişli Belediyesi'nde lise kamplarından sorumlu kişi olarak bilinen A.S., Sarıgül'ün 2 yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismar edildiği iddia edilen abla ve kardeş ve görüntülerin çekildiği esnadaki temizlik görevlisi dahil toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" ifadelerini kullandı.

CİNSEL SALDIRI VE KARA PARA SORUŞTURMASI

Dosyadaki soruşturma süreçlerine de açıklık getiren A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Şunu da yinelemekte fayda var; iki farklı soruşturma yürütülüyordu bu kapsamda. Biri cinsel saldırı iddialarına yönelik olan bir soruşturmaydı, bir diğeri ise kara para soruşturmasıydı. Bu, şu anda gözaltı kararı verilen soruşturmanın, iddia edilen cinsel saldırılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlerleyen saatlerde gözaltına alınan kişileri anbean aktarmaya devam edeceğiz" sözleriyle gelişmeleri aktardı.