Cumhuriyet'in 103. yılına özel video! AK Parti'den anlamlı paylaşım

AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. Türkiye'nin geçmişten günümüze gelişiminin ele alındığı videoya, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." mesajı eşlik etti.