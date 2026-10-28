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Cumhuriyet'in 103. yılına özel video! AK Parti'den anlamlı paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhuriyet'in 103. yılına özel video! AK Parti'den anlamlı paylaşım

AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. Türkiye'nin geçmişten günümüze gelişiminin ele alındığı videoya, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." mesajı eşlik etti.

AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Türkiye'nin geçmişten günümüze yaşadığı gelişmeleri ve hayata geçirilen çalışmaları konu alan bir videoya yer verildi.

AK PARTİ'DEN 29 EKİM ÖZEL PAYLAŞIMI

"CUMHURİYET GELECEĞİMİZE IŞIK TUTAN BÜYÜK BİR MİRASTIR"

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun."

TÜRKİYE'NİN GELİŞİMİ VİDEOYA YANSITILDI

Paylaşımda yayımlanan videoda, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanan gelişmeler ele alındı. Video, Cumhuriyet'in 103 yıllık mirasına ve Türkiye'nin gelişim sürecine dikkat çekti.

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