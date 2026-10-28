Genç çobanın feci sonu! Evlilik yıl dönümünde can verdi, sebebi kahretti

Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı. (Fotoğraf: DHA)

Ekipler, yaptıkları kontrolde çoban Horo Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen yanındaki çoban ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kilis'ten çalışmak için ilçeye geldiği ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenilen Horo Özdemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.