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Genç çobanın feci sonu! Evlilik yıl dönümünde can verdi, sebebi kahretti

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Genç çobanın feci sonu! Evlilik yıl dönümünde can verdi, sebebi kahretti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evlilik yıl dönümünde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban Horo Özdemir (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Vayvaylı köyünde meydana geldi. Tarlada hayvanlarını otlatan çobanların bulunduğu alana yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı. (Fotoğraf: DHA)Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı. (Fotoğraf: DHA)

Ekipler, yaptıkları kontrolde çoban Horo Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen yanındaki çoban ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kilis'ten çalışmak için ilçeye geldiği ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenilen Horo Özdemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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#Yıldırım #Ölüm
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