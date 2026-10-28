Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu! Devlet başkanlarıyla bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın çeşitli programlara katılacak. Başkan Erdoğan, programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. İşte Başkan Erdoğan'ın programının detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli programlara katılacak.
İLK DURAK ANITKABİR
Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılacak. Açılışta atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek.
DEVLET BAŞKANLARIYLA AKŞAM YEMEĞİ
Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.
Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak, salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişinde ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından marşlar çalınacak.
CAPAROV'A NİŞAN VERİLECEK
Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek. Törende, Caparov da hitapta bulunacak.
Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, bu yılki sahibine takdim edilecek.
SENFONİ ORKESTRASI SAHNE ALACAK
Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) dans gösterisi sunacak. Yemekte, müzisyen Kıraç ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen de konser verecek.