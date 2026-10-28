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Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu! Devlet başkanlarıyla bir araya gelecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu! Devlet başkanlarıyla bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın çeşitli programlara katılacak. Başkan Erdoğan, programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. İşte Başkan Erdoğan'ın programının detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli programlara katılacak.

İLK DURAK ANITKABİR

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılacak. Açılışta atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu! Devlet başkanlarıyla bir araya gelecek - 1

DEVLET BAŞKANLARIYLA AKŞAM YEMEĞİ

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.

Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak, salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişinde ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından marşlar çalınacak.

Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu! Devlet başkanlarıyla bir araya gelecek - 2

CAPAROV'A NİŞAN VERİLECEK

Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek. Törende, Caparov da hitapta bulunacak.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, bu yılki sahibine takdim edilecek.

Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu! Devlet başkanlarıyla bir araya gelecek - 3

SENFONİ ORKESTRASI SAHNE ALACAK

Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) dans gösterisi sunacak. Yemekte, müzisyen Kıraç ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen de konser verecek.

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