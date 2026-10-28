Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılacak. Açılışta atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli programlara katılacak.

DEVLET BAŞKANLARIYLA AKŞAM YEMEĞİ

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.

Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak, salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişinde ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından marşlar çalınacak.