Kaza, saat 14.15 sıralarında Üsküdar Göztepe Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 HO 3349 plakalı özel halk otobüsü, durağa yanaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 TN 1806 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

(Foto: DHA)

4 YOLCU HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.