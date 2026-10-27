Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı olayda can kaybı 2'ye yükseldi. Emekli polis İrfan Buldu'nun kardeşinin ailesiyle yaşadığı eve silahla girerek ateş açtığı olayda, Buldu'nun ardından ağır yaralanan yeğeni Eren Buldu da hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda 3 kişi de yaralandı.

İddiaya göre emekli polis İrfan Buldu, toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi E.B. ile ailesinin yaşadığı eve silahla girdi. Buldu'nun ateş açması sonucu kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı.

(Foto: İHA) AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ Saldırının ardından İrfan Buldu, aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırıda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.