Yakup Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

Kaza, 21 Ekim saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Özdoğan idaresindeki motosiklet, F.T.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulup sürüklenen Özdoğan, C.Ç. kontrolündeki otomobilin önüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Yakup Özdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.