-°C
CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 119 gün aradan sonra katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda tercih ettiği kravat dikkat çekti. İlk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Millî Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan kravatın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Başkan Erdoğan'a hediye edilen özel bir seriye ait olduğu öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 119 gün aradan sonra AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın toplantı sırasında taktığı kravatın üzerindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN KRAVAT TERCİHİ!

İlk bakışta çiçek desenini andıran kravatın yakından incelendiğinde Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği beşinci nesil Millî Muharip Uçak KAAN'ın motiflerini taşıdığı görüldü.

Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı - 1

KRAVATINDAKİ KAAN DETAYI GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda tercih ettiği KAAN desenli kravat, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kravatın üzerindeki KAAN silüetleri, Türkiye'nin savunma sanayiine verilen sembolik bir destek mesajı olarak yorumlandı.

Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı - 2

KAAN'IN YENİ UÇUŞUYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Başkan Erdoğan'ın söz konusu kravatı, KAAN'ın potansiyel kullanıcıları veya ortakları arasında gösterilen Katar, Endonezya ve Pakistan ile Türkiye'nin Bedir Mutabakatı'nı imzaladığı gün takması dikkat çekti.

Kravat tercihi, KAAN'ın yeni uçuşunun yakın zamanda gerçekleştirilmesinin beklenmesiyle de ilişkilendirildi.

Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı - 3

TUSAŞ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

TUSAŞ'ın, geliştirdiği yerli ve özgün hava araçlarının tanıtımı amacıyla bu ürünlerin motiflerini taşıyan özel kravatlar hazırladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre TUSAŞ, KAAN motiflerinin de yer aldığı özel bir kravat serisini Başkan Erdoğan'a hediye etti.

Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama
Sonraki Haber
Yasa dışı üreme hücresi ticaretine 8 tutuklama
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın