Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 119 gün aradan sonra katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda tercih ettiği kravat dikkat çekti. İlk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Millî Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan kravatın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Başkan Erdoğan'a hediye edilen özel bir seriye ait olduğu öğrenildi.