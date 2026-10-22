Başkan Erdoğan'ın kravatındaki ayrıntı dikkat çekti! Çiçek deseni değil KAAN çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 119 gün aradan sonra katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda tercih ettiği kravat dikkat çekti. İlk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Millî Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü. Sosyal medyada gündem olan kravatın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından Başkan Erdoğan'a hediye edilen özel bir seriye ait olduğu öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 119 gün aradan sonra AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın toplantı sırasında taktığı kravatın üzerindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.
İlk bakışta çiçek desenini andıran kravatın yakından incelendiğinde Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği beşinci nesil Millî Muharip Uçak KAAN'ın motiflerini taşıdığı görüldü.
KRAVATINDAKİ KAAN DETAYI GÜNDEM OLDU
Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda tercih ettiği KAAN desenli kravat, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kravatın üzerindeki KAAN silüetleri, Türkiye'nin savunma sanayiine verilen sembolik bir destek mesajı olarak yorumlandı.
KAAN'IN YENİ UÇUŞUYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ
Başkan Erdoğan'ın söz konusu kravatı, KAAN'ın potansiyel kullanıcıları veya ortakları arasında gösterilen Katar, Endonezya ve Pakistan ile Türkiye'nin Bedir Mutabakatı'nı imzaladığı gün takması dikkat çekti.
Kravat tercihi, KAAN'ın yeni uçuşunun yakın zamanda gerçekleştirilmesinin beklenmesiyle de ilişkilendirildi.
TUSAŞ'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE
TUSAŞ'ın, geliştirdiği yerli ve özgün hava araçlarının tanıtımı amacıyla bu ürünlerin motiflerini taşıyan özel kravatlar hazırladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre TUSAŞ, KAAN motiflerinin de yer aldığı özel bir kravat serisini Başkan Erdoğan'a hediye etti.