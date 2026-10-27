Ağrı'da düğün davetiyesi yolunda kaza! 3'ü çocuk, 6 yaralı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Ailenin Muş’un Malazgirt ilçesinden Van’ın Erciş ilçesine düğün davetiyesi götürdüğü öğrenildi.
Kaza öğleden sonra Patnos Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Muş'un Malazgirt ilçesinden yola çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, virajı alamayıp takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtaki 3'ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, ailenin Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine düğün davetiyesi götürdüğü öğrenildi.