Mavi Vatan'da gövde gösterisi: TUNGA-X düşman İHA'yı havada avladı
STM’nin geliştirdiği avcı İHA TUNGA-X, TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı’nda temsili düşman İHA’sını tam isabetle etkisiz hale getirdi. Radar ve görüntü güdümüyle hedefini gerçek zamanlı izleyen sistem, saatte 300 kilometre hıza ve 25 kilometreye kadar operasyon menziline ulaşabiliyor.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen avcı insansız hava aracı TUNGA-X, TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda temsili düşman İHA'sını havada imha etti. Sistem, radar ve görüntü güdüm entegrasyonuyla takip ettiği hedefi hassas vuruşla etkisiz hale getirdi.
STM'nin açıklamasına göre TUNGA-X, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği tatbikatta önleme görevi üstlendi. Hedefini gerçek zamanlı izleyen avcı İHA, görevini başarıyla tamamladı.
KAMİKAZE İHA TEHDİTLERİNE KARŞI SAATTE 300 KİLOMETRE HIZ
TUNGA-X, özellikle düşük maliyetli kamikaze İHA tehditlerine karşı kritik tesisleri ve askeri birlikleri korumak amacıyla tasarlandı. Sistem, saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor.
İHA tespit radarlarıyla entegre çalışarak tehditleri anlık izleyebilen TUNGA-X, görüntü işleme tabanlı otonom hedef takibi ve hassas vuruş kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Bu özellikleriyle asimetrik hava tehditlerine karşı maliyet etkin bir önleme çözümü sunuyor.
LANÇER GEREKTİRMEDEN DİKEY KALKIŞ YAPABİLİYOR
Lançer gerektirmeyen dikey kalkış özelliği, TUNGA-X'in çok çeşitli platformlardan göreve başlamasına imkan sağlıyor. Avcı İHA, operasyonlarını gece ve gündüz şartlarında kesintisiz gerçekleştirebiliyor.
25 KİLOMETREYE KADAR OPERASYON MENZİLİ
TUNGA-X'in operasyon menzili 25 kilometreye kadar ulaşıyor. Sistem, otonom görev yetenekleri ve gelişmiş sensör altyapısıyla Türkiye'nin insansız hava tehditlerine karşı savunma kabiliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyor.