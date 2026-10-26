STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen avcı insansız hava aracı TUNGA-X, TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda temsili düşman İHA'sını havada imha etti. Sistem, radar ve görüntü güdüm entegrasyonuyla takip ettiği hedefi hassas vuruşla etkisiz hale getirdi.

STM'nin açıklamasına göre TUNGA-X, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği tatbikatta önleme görevi üstlendi. Hedefini gerçek zamanlı izleyen avcı İHA, görevini başarıyla tamamladı.