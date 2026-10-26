Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğinde yaşanan yönetim tartışması mahkemeye taşındı. Dernek Başkanı Remzi Sanver'in tutukluluğu sırasında olağanüstü genel kurul yapılmasını isteyen 42 yıllık üye Ali Rıza Aral'ın loca çalışmalarına katılması yasaklandı. Kararın haksız olduğunu savunan Aral, yargıya başvurdu. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebinin değerlendirilmesi için bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Kararın haksız olduğunu savunan Aral, İstanbul 47. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Dernek Büyük Sekreteri Umur Çolgar imzasıyla gönderilen yazıda Aral'ın soruşturma tamamlanıncaya kadar loca çalışmalarına katılması ve lokallere girmesi yasaklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre dernekte Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği dahil çeşitli görevlerde bulunan Ali Rıza Aral, Büyük Görevliler Kurulunun 18 Temmuz 2026 tarihli kararıyla İstanbul Vadisi Haysiyet Kuruluna sevk edildi.

Sanver'in tutukluluğu sırasında dernek yönetiminde yetki boşluğu oluştuğunu ileri süren 42 yıllık kıdemli üye Ali Rıza Aral, olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Suçlamaları reddeden Sanver, üniversiteyi yönetme yetkisinin bulunmadığını ve holdingle ticari bağı olmadığını savundu.

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Can Holding hesaplarında tespit edildiği belirtilen 88 milyar liralık şüpheli mali hareketliliğe ilişkin soruşturma kapsamında Ekim 2025'te tutuklandı.

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in tutukluluğu sırasında başlayan yönetim tartışması yargıya taşındı.

Davanın ilk duruşmasının 6 Ocak 2027 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Ali Rıza Aral'ın ihtiyati tedbir talebinin değerlendirilmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Mahkeme, tensip tutanağıyla taraflardan dernek tüzüğü, ilgili yazışmalar ve soruşturma dosyası örneklerinin ivedilikle sunulmasını istedi.

Dilekçede ayrıca savunma hakkı tanınmadan hakkında yaptırım uygulandığı savunuldu.

Aral'ın dava dilekçesinde olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmasına yönelik hukuki girişimleri nedeniyle kendisine husumetle yaklaşıldığı öne sürüldü.

Kararın haksız olduğunu savunarak dava açan Aral'ın ihtiyati tedbir talebi için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

MASON LOCALARINDA DAHA ÖNCE DE YÖNETİM TARTIŞMALARI YAŞANDI

Mason localarında geçmiş yıllarda da yönetim anlaşmazlıkları yaşandı. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında 2003-2005 yılları arasında büyük üstatlık yapan Kaya Paşakay'ın görev dönemi, Aralık 2005'te Prof. Dr. Mustafa Asım Akin'in bu göreve seçilmesiyle sona erdi.

Akin'in talimatıyla başlatılan incelemeler ve mülkiye müfettişlerinin raporları doğrultusunda locada bütçe aşımı ve usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından eski Büyük Üstat Kaya Paşakay, Genel Sekreter Koray Darga ve Genel Sayman Prof. Dr. Ali Sait Sevgener, Mart 2006'da "masonik ilkelere aykırı davranış" gerekçesiyle locadan ihraç edildi.

TÜRKİYE'DE MASONLUK 1966'DA İKİYE AYRILDI

Kökleri Ortaçağ İngiltere'sindeki taş ustaları loncalarına dayanan masonluğun kurumsal başlangıcı, 1717 yılında dört yerel locanın birleşmesiyle kurulan Londra Büyük Locası olarak kabul ediliyor.

Masonluk, Osmanlı topraklarına 18. yüzyılda Avrupalılar aracılığıyla girdi. İlk localar 1738'de İzmir ve Halep'te, 1748 dolaylarında ise İstanbul'da açıldı. Ancak I. Mahmut'un 1748 tarihli fermanıyla kapatılan localar, ilerleyen yıllarda yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye Büyük Locası, 1909 yılında ilk büyük üstadı Sadrazam Talat Paşa olacak şekilde kuruldu.

Türkiye'de mason localarının faaliyetleri 1935'te İçişleri Bakanlığının emriyle durduruldu, 1948'de ise yeniden başladı.

1966 yılında yaşanan ayrılığın ardından Türkiye'deki masonluk faaliyetleri, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile Özgür Masonlar Büyük Locası adı altında iki ayrı yapı üzerinden sürdürüldü.