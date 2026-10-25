Resmi bir statüleri olmamakla birlikte, minibüs hatlarının günlük işleyişinde önemli bir rol oynayan kahyaların çalışma şartlarına dair yargıdan önemli bir karar çıktı. Tam 15 sene şehir içi minibüs durağında kahyalık yapan T.K., ücretini alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Durak yetkilisiyle yaptığı görüşmeden netice alamayan kahya, İş Mahkemesinin yolunu tuttu.

Minibüs durağında 15 yıl kahyalık yapan T.K., ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek İş Mahkemesine başvurdu. (Fotoğraf: DHA)

Fazla çalışma yapmasına rağmen karşılığının ödenmediğini, hak kazandığı yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve ücretlerinin de ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, fark ücret alacağı ve yıllık ücretli izin alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı ise davacının durak esnafının çalışanı olduğunu ve geçimini durak esnafının verdiği günlüklerle sağladığını, davacının istihdam edilmediğini, davacının minibüs hattını çalıştıran esnaf tarafından seçildiğini, husumetin kendisine yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi.