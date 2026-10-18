Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat

İŞTEN AYRILMA TARİHİNE DİKKAT! YARGITAY GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dairemiz, 6098 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi ile 7036 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi arasında yıllık ücretli izin alacağının 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğu görüşünü benimsemiş ve buna göre uygulama yapmıştır. Ancak Dairemizin Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi ile birleşmesi sonrasında konu yeniden değerlendirilmiş olup yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre 6098 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih ile 7036 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönemde de yıllık ücretli izin alacağının tabi olduğu zaman aşımı süresi beş yıldır. Somut uyuşmazlıkta davalı vekilince davaya karşı süresinde zaman aşımı def'inde bulunmuştur. Yapılan açıklamalara göre yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresi beş yıl olup bu süre fesih tarihinden itibaren başlar. Davacının iş sözleşmesi 04.12.2013 tarihinde sona ermiş, dava ise 24.10.2019 tarihinde açılmış olduğuna göre yıllık ücretli izin alacağının zaman aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."