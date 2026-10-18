-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yargıtay, kullanılmayan yıllık izin ücretleriyle ilgili milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, işten ayrılan çalışanların kullanmadıkları yıllık izinlere ilişkin ücret alacaklarında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğuna hükmetti.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 1

Yargıtay, işten ayrılan çalışanların kullanmadıkları yıllık izinlerden doğan ücret alacaklarına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle ücret alacağına dönüşen yıllık izin haklarında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğuna hükmetti. Karara göre söz konusu süre, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 2

YILLIK İZİN ÜCRETİNDE 10 YILLIK SÜRE TARTIŞMASI

İşçilerin kullanmadıkları yıllık izinlerden doğan ücret alacakları için 2012-2017 yılları arasında 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyordu. Ancak 2017 yılında yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş sözleşmesinden kaynaklanan yıllık izin ücreti alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl olarak düzenlendi.

2020 yılında iş davalarına bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile 9. Hukuk Dairesinin birleştirilmesinin ardından konu yeniden değerlendirildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği içtihat kararıyla 2012-2017 yılları arasındaki dönemde de yıllık ücretli izin alacaklarına 5 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanacağına hükmetti.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 3

11 YIL ÇALIŞTI, İZİN ÜCRETİNİ ALAMADI

Yargıtay'ın içtihat kararına rağmen yıllık izin ücretlerini alamayan işçiler, alacaklarının tahsili için iş mahkemelerine başvurmaya devam ediyor.

Bu davalardan biri, bir inşaat şirketinde 11 yıl çalıştıktan sonra emeklilik nedeniyle işinden ayrılan D.K.'nin yıllık izin ücreti alacağına ilişkin yaşandı. D.K., yapılan görüşmelere rağmen kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alamadı. Vefatının ardından yakınları, işçilik alacaklarının tahsili için İş Mahkemesinde dava açtı.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 4

BABASININ ALACAKLARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Davacı, babasının demir ustası olarak davalı şirkete ait yurt dışındaki şantiyelerde 11 yıl çalıştığını ve haftanın 7 günü mesai yaptığını ileri sürdü.

Babasının işçilik alacaklarının ödenmediğini belirten davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin davalı şirketten tahsil edilmesini talep etti.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 5

İŞVERENDEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZI

Davalı inşaat şirketi ise davaya karşı zaman aşımı def'inde bulundu. Şirket, merhum işçinin iş sözleşmesinin işin bitmesi nedeniyle sona erdiğini ve herhangi bir alacağının kalmadığını savundu.

İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ve dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek merhumun davalı iş yerinde işçi olarak çalıştığını belirledi.

Mahkeme, iş sözleşmesinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin işveren tarafından ispatlanamadığına ve merhum işçinin kıdem ile ihbar tazminatına hak kazandığına hükmetti.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 6

110 GÜNLÜK YILLIK İZİN HAKKI TESPİT EDİLDİ

Mahkeme, işçinin çalışma süresi boyunca toplam 110 günlük yıllık ücretli izne hak kazandığını tespit etti.

Davalı işverenin, işçiye hak kazandığı yıllık izinleri kullandırdığını veya bu izinlerin ücretlerini ödediğini ispatlayamadığı belirlendi.

Buna karşılık fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının zaman aşımına uğradığı değerlendirildi. Mahkeme, bu gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 7

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

İş Mahkemesinin kararının istinafa taşınmasının ardından dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), itirazları reddetti.

Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine uyuşmazlık, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin gündemine geldi.

Yüksek Mahkeme, yıllık ücretli izin alacaklarında zaman aşımı süresinin 10 yıl değil, 5 yıl olduğunu belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 8

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: SÜRE 5 YIL

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında daha önce uygulanan 10 yıllık zaman aşımı süresine ilişkin içtihadın, dairelerin birleşmesinin ardından yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Yüksek Mahkeme, yıllık ücretli izin alacaklarında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğu ve bu sürenin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başladığı sonucuna ulaştı.

Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat 9

İŞTEN AYRILMA TARİHİNE DİKKAT! YARGITAY GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dairemiz, 6098 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi ile 7036 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi arasında yıllık ücretli izin alacağının 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğu görüşünü benimsemiş ve buna göre uygulama yapmıştır. Ancak Dairemizin Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi ile birleşmesi sonrasında konu yeniden değerlendirilmiş olup yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre 6098 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih ile 7036 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönemde de yıllık ücretli izin alacağının tabi olduğu zaman aşımı süresi beş yıldır. Somut uyuşmazlıkta davalı vekilince davaya karşı süresinde zaman aşımı def'inde bulunmuştur. Yapılan açıklamalara göre yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresi beş yıl olup bu süre fesih tarihinden itibaren başlar. Davacının iş sözleşmesi 04.12.2013 tarihinde sona ermiş, dava ise 24.10.2019 tarihinde açılmış olduğuna göre yıllık ücretli izin alacağının zaman aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona eriyor: Kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?
Sonraki Galeri
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona eriyor: Kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin