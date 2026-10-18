Yargıtay'dan yıllık izin ücreti kararı: İşten ayrılanlar bu süreye dikkat
Yargıtay, kullanılmayan yıllık izin ücretleriyle ilgili milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, işten ayrılan çalışanların kullanmadıkları yıllık izinlere ilişkin ücret alacaklarında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğuna hükmetti.
Yargıtay, işten ayrılan çalışanların kullanmadıkları yıllık izinlerden doğan ücret alacaklarına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle ücret alacağına dönüşen yıllık izin haklarında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğuna hükmetti. Karara göre söz konusu süre, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor.
YILLIK İZİN ÜCRETİNDE 10 YILLIK SÜRE TARTIŞMASI
İşçilerin kullanmadıkları yıllık izinlerden doğan ücret alacakları için 2012-2017 yılları arasında 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyordu. Ancak 2017 yılında yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş sözleşmesinden kaynaklanan yıllık izin ücreti alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl olarak düzenlendi.
2020 yılında iş davalarına bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile 9. Hukuk Dairesinin birleştirilmesinin ardından konu yeniden değerlendirildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği içtihat kararıyla 2012-2017 yılları arasındaki dönemde de yıllık ücretli izin alacaklarına 5 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanacağına hükmetti.
11 YIL ÇALIŞTI, İZİN ÜCRETİNİ ALAMADI
Yargıtay'ın içtihat kararına rağmen yıllık izin ücretlerini alamayan işçiler, alacaklarının tahsili için iş mahkemelerine başvurmaya devam ediyor.
Bu davalardan biri, bir inşaat şirketinde 11 yıl çalıştıktan sonra emeklilik nedeniyle işinden ayrılan D.K.'nin yıllık izin ücreti alacağına ilişkin yaşandı. D.K., yapılan görüşmelere rağmen kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alamadı. Vefatının ardından yakınları, işçilik alacaklarının tahsili için İş Mahkemesinde dava açtı.
BABASININ ALACAKLARI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Davacı, babasının demir ustası olarak davalı şirkete ait yurt dışındaki şantiyelerde 11 yıl çalıştığını ve haftanın 7 günü mesai yaptığını ileri sürdü.
Babasının işçilik alacaklarının ödenmediğini belirten davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin davalı şirketten tahsil edilmesini talep etti.
İŞVERENDEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZI
Davalı inşaat şirketi ise davaya karşı zaman aşımı def'inde bulundu. Şirket, merhum işçinin iş sözleşmesinin işin bitmesi nedeniyle sona erdiğini ve herhangi bir alacağının kalmadığını savundu.
İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ve dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek merhumun davalı iş yerinde işçi olarak çalıştığını belirledi.
Mahkeme, iş sözleşmesinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin işveren tarafından ispatlanamadığına ve merhum işçinin kıdem ile ihbar tazminatına hak kazandığına hükmetti.