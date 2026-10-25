Türkiye'nin deprem konutları dünya basınında! ABD medyasında övgü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda deprem bölgesinde tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölüm, ABD basınında geniş yer buldu. USA TODAY ve Business Insider, Türkiye'nin yeniden inşa çalışmalarına dikkat çekti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 2 yılda tamamladığı 455 binden fazla konutun inşa süreci yabancı basın kuruluşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bakanlık koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ABD'nin önde gelen yayın organlarından USA TODAY ve Business Insider'da geniş yer buldu.
455 BİNİ AŞKIN KONUT YABANCI BASININ GÜNDEMİNDE
Haberlerde 2 yılda tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün yanı sıra illerdeki altyapıdan okullara, ticari alanlardan tarihi şehir merkezlerine kadar uzanan çalışmalar aktarıldı. İnşa seferberliğinin rakamlarla birlikte ele alındığında çalışmanın ölçeğinin ortaya çıktığı belirtildi.
Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com'un haberinde depremlerin Suriye'de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkati çekildi ve deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi.
SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT İNŞA EDİLDİ
Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına vurgu yapılan haberde "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45. günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3.481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI
Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova'da yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı. Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm" programıyla da ev ve iş yerlerini kendi arsasında yeniden yapmayı tercih eden Türk vatandaşlarını desteklediği de belirtildi.