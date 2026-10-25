Türkiye'nin deprem konutları dünya basınında! ABD medyasında övgü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 2 yılda tamamladığı 455 binden fazla konutun inşa süreci yabancı basın kuruluşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com'un haberinde depremlerin Suriye'de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkati çekildi ve deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi.

SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT İNŞA EDİLDİ

Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına vurgu yapılan haberde "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45. günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3.481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI

Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova'da yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı. Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm" programıyla da ev ve iş yerlerini kendi arsasında yeniden yapmayı tercih eden Türk vatandaşlarını desteklediği de belirtildi.