Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi köprüde yeni aşama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Uraloğlu, "10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Tarihi köprünün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini ve yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"İPEK YOLU GÜZERGAHININ ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTALARINDAN BİRİYDİ"

Köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergâhının önemli geçiş noktalarından biriydi." dedi.