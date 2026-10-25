AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in koordinasyonunda her cuma düzenlenen saha programlarının bu haftaki adresleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer oldu. Milletvekilleri, ilçe ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yürütülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un üç ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Programlara il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.
İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçelerin gündemindeki konular ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Vatandaşlarla görüşen milletvekilleri, kendilerine iletilen sorunları ve çözüm beklentilerini dinledi.
ÜÇ İLÇEDE TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ
Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de düzenlenen programlarda vatandaşlar, yaşadıkları mahallelere ilişkin talep ve önerilerini milletvekilleriyle paylaşma imkanı buldu. Görüşmelerde günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve yerel hizmetlere yönelik beklentiler gündeme geldi.