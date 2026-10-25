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AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in koordinasyonunda her cuma düzenlenen saha programlarının bu haftaki adresleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer oldu. Milletvekilleri, ilçe ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yürütülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un üç ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Programlara il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması - 1

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçelerin gündemindeki konular ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Vatandaşlarla görüşen milletvekilleri, kendilerine iletilen sorunları ve çözüm beklentilerini dinledi.

AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması - 2

ÜÇ İLÇEDE TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ

Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de düzenlenen programlarda vatandaşlar, yaşadıkları mahallelere ilişkin talep ve önerilerini milletvekilleriyle paylaşma imkanı buldu. Görüşmelerde günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar ve yerel hizmetlere yönelik beklentiler gündeme geldi.

AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması - 3

Milletvekillerine ziyaretlerde eşlik eden il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları da vatandaşlarla görüşerek ilçelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelere katıldı.

AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması - 4

AYAZAĞA'DA SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sarıyer'deki saha programı kapsamında, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi ziyaret edildi. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması - 5

Selin ardından yaşanan sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen heyet, bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, selden etkilenen vatandaşların talepleri ve beklentileri ele alındı.

AK Parti İstanbul milletvekillerinden üç ilçede vatandaş buluşması - 6

HER CUMA FARKLI İLÇELERDE VATANDAŞLARLA BULUŞULUYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının her cuma farklı ilçelerde gerçekleştirdiği saha programlarıyla milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanlarının vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelmesi, sorunların yerinde dinlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

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