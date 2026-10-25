Milletvekillerine ziyaretlerde eşlik eden il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları da vatandaşlarla görüşerek ilçelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelere katıldı.

AYAZAĞA'DA SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ Sarıyer'deki saha programı kapsamında, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi ziyaret edildi. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selin ardından yaşanan sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen heyet, bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, selden etkilenen vatandaşların talepleri ve beklentileri ele alındı.