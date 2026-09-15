Türkiye'nin geçmişte yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin eğitime erişim olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edilebilecek mekanizmalar yoktu, taşımalı sistemi getirdik ve pansiyon kapasitelerini artırdık" diyerek, "2002 yılında ortaöğretime devam oranı yaklaşık yüzde 50'lerdeyken şu an yüzde 90'ların üzerinde. Okul öncesi eğitime erişim 2002 yılında yüzde 11 iken bugün yüzde 80'in üzerinde. Eğitime erişim açısından bu konuyu ciddi şekilde çözdük" ifadelerini kullandı.

ŞİŞMİŞ MÜFREDATTAN SEYRELTİLMİŞ VE ANALİTİK EĞİTİME GEÇİŞ

1980'li ve 90'lı yıllardaki bilgi odaklı eğitim anlayışının artık günümüz dünyasında karşılığı kalmadığını belirten Bakan Tekin, 2013 yılından itibaren uluslararası temaslarda aldıkları eleştirileri değerlendirerek müfredatı hafiflettiklerini vurguladı. Haftalık ders saatlerine sığmayan şişirilmiş konuların öğretmen ve öğrenci başarısını olumsuz etkilediğine değinen Tekin, "2013'ten itibaren peyderpey, kademeli bir biçimde müfredatı seyreltme sürecine girdik. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu iki parametre açısından çok önemliydi. Çocuklarımızın sadece bilgi ezberlemek yerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hâle getirirsek eğitim sistemimiz başarılı olacak dedik" sözleriyle Maarif Modeli'nin felsefesini aktardı.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ABİDE PROJESİ

Sistemdeki eksikleri uluslararası standartlarda takip etmek için atılan kritik adımlara dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin, Sayın Bakan Nabi Avcı döneminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü kurduklarını belirterek, "Bu Genel Müdürlük OECD ve PISA gibi yapılarla öğretim programlarımız arasındaki uyumu analiz edebileceğimiz çok önemli bir alan oluşturdu. PISA ve TIMSS 3 yıllık döngülerle yapılıyordu, biz aradaki boşluğu doldurmak için ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) sistemini kurduk ve her yıl izleme yapabilecek kapasiteye ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

"2015 SONRASI SIKI YÜKSELİŞİN SIRRI NE?"

PISA sonuçları açıklanmadan kısa süre önce PISA Yönetim Kurulu Başkanı Andreas ile yaptıkları online görüşmenin detaylarını paylaşan Bakan Tekin, PISA Yönetimi'nin Türkiye'nin başarısını şaşkınlıkla incelediğini söyledi. PISA Başkanı'nın kendisinden diğer ülkelere bu başarıyı anlatmasını istediğini dile getiren Tekin, "PISA Yönetim Kurulu Başkanı bana, '8 Eylül'deki konuşmanızda Türkiye'nin olağanüstü başarı çıtasını anlatmanızı istiyoruz. Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor, bunu diğer ülkelere anlatın' dedi" ifadelerini kullandı.