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Mavi Vatan'da tarihi adım: AKSUNGUR'dan milli kalkan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mavi Vatan'da tarihi adım: AKSUNGUR'dan milli kalkan

TUSAŞ’ın geliştirdiği AKSUNGUR, Antalya açıklarındaki TURNAs-26 Tatbikatı’nda ASELSAN’ın milli akustik dinleme sistemlerini denize bıraktı. aselBUOY’un ilk kez bir İHA’dan bırakıldığı görevde toplanan veriler, Ankara’daki merkezde işlenerek su altı hedeflerinin tespitine yönelik çalışmalarda kullanıldı.

Türk savunma sanayisinin milli sistemleri, denizaltı tespitine yönelik bir görevde bir araya geldi. TUSAŞ'ın geliştirdiği AKSUNGUR insansız hava aracı, Deniz Kuvvetleri İnsansız Deniz Sistemleri TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında ASELSAN'ın aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemlerini ilk kez bir İHA'dan denize bıraktı.

AKSUNGUR'DAN DENİZALTI TESPİTİNDE BİR İLK

Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyetle sistemlerin havadan görev bölgesine taşınması, denize bırakılması, akustik verilerin toplanması ve uzaktaki merkezde değerlendirilmesini kapsayan görev zinciri başarıyla uygulandı.

Mavi Vatan'da tarihi adım: AKSUNGUR'dan milli kalkan - 1

MİLLİ MOTORLA ANKARA'DAN HAVALANDI

Milli motor TEI-PD170 ile Ankara'dan havalanan AKSUNGUR, uydu üzerinden kontrol edilerek Antalya açıklarındaki görev bölgesine ulaştı.

Platform, tatbikat kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen üç adet aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemi ile bir adet sonobuoy taşıdı. Görev bölgesinde bin feet irtifaya alçalan AKSUNGUR, taşıdığı sistemleri özel pod aracılığıyla Akdeniz'e bıraktı.

Mavi Vatan'da tarihi adım: AKSUNGUR'dan milli kalkan - 2

AKDENİZ'DE TOPLANAN VERİLER ANKARA'DA İŞLENDİ

Sistemleri denize bıraktıktan sonra 6 bin feet irtifaya yükselen AKSUNGUR, su altındaki akustik sinyallerin dinlenmesi aşamasına geçti.

Yaklaşık dört saat süren görev boyunca elde edilen akustik veriler, Ankara'daki Yer Kontrol İstasyonu'na entegre veri aktarım merkezine iletildi. Merkezde işlenen veriler üzerinden su altı hedeflerinin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.

DENİZALTI TESPİTİNDE İNSANSIZ SİSTEMLERE YENİ GÖREV

Tatbikattaki faaliyet, AKSUNGUR'un uzun süre havada kalabilme, yüksek faydalı yük taşıma ve uydu üzerinden kontrol kabiliyetlerinin deniz görevlerinde birlikte kullanılmasını sağladı.

Milli hava platformu ile milli akustik dinleme sistemlerinin birlikte görev yapması, denizaltı tespitine yönelik faaliyetlerde insansız hava araçlarından yararlanılması açısından yeni bir kabiliyet kazandırdı.

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