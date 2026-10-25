Türk savunma sanayisinin milli sistemleri, denizaltı tespitine yönelik bir görevde bir araya geldi. TUSAŞ'ın geliştirdiği AKSUNGUR insansız hava aracı, Deniz Kuvvetleri İnsansız Deniz Sistemleri TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında ASELSAN'ın aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemlerini ilk kez bir İHA'dan denize bıraktı.

MİLLİ MOTORLA ANKARA'DAN HAVALANDI

Milli motor TEI-PD170 ile Ankara'dan havalanan AKSUNGUR, uydu üzerinden kontrol edilerek Antalya açıklarındaki görev bölgesine ulaştı.

Platform, tatbikat kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen üç adet aselBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemi ile bir adet sonobuoy taşıdı. Görev bölgesinde bin feet irtifaya alçalan AKSUNGUR, taşıdığı sistemleri özel pod aracılığıyla Akdeniz'e bıraktı.