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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi!

Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığındaki Bilecik Belediyesinde, yönetici yakınlarının belediye bağlantılı kuruluşlarda görevlendirildiği iddiaları tartışma yarattı. Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda ise personel giderlerinin toplam gelire oranı yüzde 63,88 olurken mevzuata göre hesaplanan oranın da yüzde 40 sınırını aştığı görüldü.

Bilecik Belediye Başkanı Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı'nın, kendisinin ve eşinin yakınları ile belediye yöneticilerinin eşlerini belediye bağlantılı kuruluşlarda görevlendirdiği iddiaları gündeme geldi. Personel alımı ve atamalar tartışılırken Sayıştay'ın belediyeye ilişkin 2024 yılı denetim raporunda da personel giderlerinin mevzuattaki sınırı aştığı yer aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! - 1

Subaşı, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasının ardından belediye başkan vekilliğini üstlenmiş, 2024 yerel seçimlerini kazanarak belediye başkanı olmuştu. Haberde, butlan kararı sonrasında Yeni Parti'ye geçen Subaşı'nın yönetimindeki işe alım ve görevlendirmelere ilişkin iddialar sıralandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! - 2

BAŞKAN YARDIMCILARININ EŞLERİNE GÖREV VERİLDİĞİ İDDİASI

İddialara göre, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan'ın eşi Berna Külhan, Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifinin başkanlığına getirildi. Diğer başkan yardımcıları Güven Sönmez ve Sabri Çobanoğlu'nun eşleri de aynı kooperatifte yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

Subaşı'nın, eşi Berat Subaşı'nın yakın arkadaşı ve eski Eximbank çalışanı Önder Ergen'i KAYI AŞ Genel Müdürü yaptığı da öne sürüldü. Ergen'in ise yakın arkadaşı Alper Bursalı'nın belediye iştiraki BİLTUR AŞ'ye genel müdür olmasını sağladığı iddia edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! - 3

SAYIŞTAY RAPORUNDA İKİ FARKLI PERSONEL GİDERİ ORANI

Sabah'ın haberine göre, Sayıştay'ın Bilecik Belediyesi 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda, şirket personeli dahil yıllık toplam personel giderinin 446 milyon 274 bin 216 lira 76 kuruş olduğu belirtildi.

Raporda, mevzuata uygun hesaplanan personel gideri oranı yüzde 42,72 olarak yer aldı. Böylece ilgili hesaplamada esas alınan yüzde 40 sınırı aşıldı. Personel giderlerinin belediyenin toplam gelirine oranı ise yüzde 63,88 oldu. Bu iki oran, farklı hesaplama esaslarına dayanıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! - 4

BELEDİYEDEN YENİ PERSONEL ALINMAYACAĞI YANITI

Raporda yer alan belediye yanıtında, personel giderlerindeki artışın maaş artışlarının yanı sıra genel olarak fazla istihdamdan kaynaklandığı ifade edildi.

Belediye, ilgili oranın yüzde 40'ın altına inmesine kadar yeni personel alınmayacağını ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.

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#Bilecek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı
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