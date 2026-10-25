Adıyaman’da çöpte karnını doyurmaya çalışan kediye taş atarak vuran kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim günü Adıyaman merkez Hastane Caddesi'nde, eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen biri kadın iki kişi, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçerken konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark etti. S.O. isimli kadın, yerden aldığı taşla kediye vurdu.

Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olay sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.O. isimli şahsın adresi tespit edilerek kendisi yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından kelepçeli olarak Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.