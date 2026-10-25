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Kediye taşla vuran vicdansız kadın yakalandı! Dikkat çeken kelepçe detayı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kediye taşla vuran vicdansız kadın yakalandı! Dikkat çeken kelepçe detayı

Adıyaman’da çöpte karnını doyurmaya çalışan kediye taş atarak vuran kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim günü Adıyaman merkez Hastane Caddesi'nde, eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen biri kadın iki kişi, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçerken konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark etti. S.O. isimli kadın, yerden aldığı taşla kediye vurdu.

KEDİYE TAŞLA VURAN KADIN YAKALANDI

Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olay sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.O. isimli şahsın adresi tespit edilerek kendisi yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından kelepçeli olarak Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kedi #Saldırı
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