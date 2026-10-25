Ağrı'da katliam gibi kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobille Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürüyor.