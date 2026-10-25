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Ağrı'da katliam gibi kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ağrı'da katliam gibi kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. (Foto: AA)Ağrı'nın Hamur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. (Foto: AA)

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobille Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. (Foto: AA)Kazada yaralanan tır sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. (Foto: AA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise Hamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürüyor.

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