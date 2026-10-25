Önce çocuklara can yeleği giydirdi! Ayvalık'taki tekne faciasında doktor Şahin Bingüllü'nün son anları
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknede 8 kişi kurtarılırken, Op. Dr. Şahin Bingüllü hayatını kaybetti. Faciadan sağ kurtulanların anlattıkları yürek burktu. Bingüllü'nün tekne su almaya başlayınca önce çocuklara can yeleği giydirdiği ortaya çıktı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknede hayatını kaybeden Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü doktoru Op. Dr. Şahin Bingüllü'nün son anlarına ilişkin yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Bingüllü'nün tekne su almaya başlayınca önce çocuklara can yeleği giydirdiği, ardından kendi can yeleğini takarak denize indiği öğrenildi.
24 Ekim akşam saatlerinde özel bir teknenin batmasının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince cansız bedenine ulaşılan Bingüllü'nün naaşı, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Hastane önünde toplanan Bingüllü'nün yakınları büyük üzüntü yaşadı.
"ŞAHİN HOCAMIZ YELEKLERİ ÇOCUKLARA GİYDİRDİ"
Batan tekneden ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 8 kişiden Metin Özmen, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını söyledi.
Bir süre sonra hava koşulları nedeniyle dönmeye karar verdiklerini anlatan Özmen, şöyle konuştu:
"Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik'i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik."
"HEPİMİZ CAN HAVLİYLE 'İMDAT' DİYEREK BAĞIRIYORDUK"
Kurtulanlardan Murat Eygin de Şahin Bingüllü'nün kendisini daha önce arayıp balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı.
Yiyecek ve içecek alıp denize açıldıklarını dile getiren Eygin, "Denize açıldıktan sonra hava bozdu. Hatta Şahin hocaya 'Hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen' dedim. O da 'Evet Murat dönelim balık gelmiyor' dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk" ifadesini kullandı.
Eygin, Şahin Bingüllü'nün de üşüdüğü için çocukların yanına geçtiğini belirterek şunları kaydetti:
"Hatta çocuklarla orada oyun da oynamış. Çocuklara bilmeceler sormuş. Sonra oğlum geldi, 'Baba tekne su alıyor' dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, Hocam herkese dağıttı hatta çocuklara da giydirdi. En son anlamadığımız bir şekilde tekne arka kısmından battı. Teknenin içinde bir boy su oldu. Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle 'İmdat' diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk. Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik. Hocam balık tutmayı çok seviyordu. Hatta bana 'Keşke daha önce gelseydim, ben yemektense balık tutmayı daha çok seviyorum' derdi."
8 KİŞİ KURTARILDI, DOKTORUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kara Ada açıklarında 24 Ekim akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu teknedeki 9 kişiden 8'i kurtarıldı. Kayıp olduğu bildirilen Op. Dr. Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ise sabah saatlerinde ulaşıldı.