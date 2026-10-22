Bursa’nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren kedinin etleri yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete ceza uyguladı.

Bademli Mahallesi'nde faaliyet gösteren zincir markete giren kedi, kasap reyonundaki etleri yerken alışveriş yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşın, kedi mağazaya girdiğinde çalışanları uyardığı ancak "Bir şey yapmaz abla" diye yanıt verildiği iddia edildi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca gündem oldu. (Fotoğraf: DHA) "İVEDİLİKLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ" Görüntülerin sanal medyada yayımlanmasının ardından söz konusu markette inceleme yapan Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından reyondaki etlere imha edilmek üzere el konulurken markete 52 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: