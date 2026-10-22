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Kedi reyondaki etleri önce yaladı sonra tek tek yedi! Market zincirinde şok görüntü: İşte cezası

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kedi reyondaki etleri önce yaladı sonra tek tek yedi! Market zincirinde şok görüntü: İşte cezası

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren kedinin etleri yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete ceza uyguladı.

Bademli Mahallesi'nde faaliyet gösteren zincir markete giren kedi, kasap reyonundaki etleri yerken alışveriş yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşın, kedi mağazaya girdiğinde çalışanları uyardığı ancak "Bir şey yapmaz abla" diye yanıt verildiği iddia edildi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca gündem oldu. (Fotoğraf: DHA)Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca gündem oldu. (Fotoğraf: DHA)

"İVEDİLİKLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Görüntülerin sanal medyada yayımlanmasının ardından söz konusu markette inceleme yapan Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından reyondaki etlere imha edilmek üzere el konulurken markete 52 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Markete 52 bin 800 TL ceza kesildi. (Fotoğraf: DHA)Markete 52 bin 800 TL ceza kesildi. (Fotoğraf: DHA)

"İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır."

ZİNCİR MARKETTE MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ! 52 BİN 800 TL CEZA
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#Bursa #Market #Kedi
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