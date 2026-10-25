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İzmir'de yasa dışı silah operasyonu! 33 tabanca ve bin 790 mermi ele geçirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İzmir'de yasa dışı silah operasyonu! 33 tabanca ve bin 790 mermi ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, 33 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki imalathaneye baskın düzenlendi. Yapılan aramada 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, bin 790 tabanca fişeği, 7 nişangâh ve tabanca gövdesi imalatında kullanılan kalıp ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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#İzmir #Tabanca
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