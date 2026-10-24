İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında 16 farklı dosyadan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası ve 257 bin 820 lira idari para cezasıyla aranan ve 10 yıldır firari olan G.Ö.'nün Torbalı'da olduğu tespit edildi.