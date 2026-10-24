İzmir'de nefes kesen operasyon: 30 yıl hapis cezası bulunan firari bungalovda yakalandı
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İzmir’in Torbalı ilçesinde, 16 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve 10 yıldır firarda olan G.Ö., emniyet güçlerinin düzenlediği özel harekat destekli operasyonla saklandığı bungalov evde kıskıvrak yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlara aralıksız devam ediyor.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında 16 farklı dosyadan toplam 30 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası ve 257 bin 820 lira idari para cezasıyla aranan ve 10 yıldır firari olan G.Ö.'nün Torbalı'da olduğu tespit edildi.
Demirci Mahallesi kırsalında bir bungalov eve düzenlenen operasyonda yakalanan G.Ö., adli mercilere teslim edildi.